«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.69) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 19 февраля 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».

«Тоттенхэм»

Команда из северной части Лондона финишировала в Группе B на втором месте. За шесть поединков этот коллектив заработал 10 очков, благодаря чему он опередил ближайшего преследователя «Олимпиакос» на 6 пунктов. В матчах в рамках группового этапа ЛЧ лилейно-белые забили 18 голов, а пропустили 14.

В первой игре на евроарене «Тоттенхэм» неожиданно потерял очки в битве с «Олимпиакосом» (2:2), а затем англичане дома были опозорены «Баварией» (2:7). Но в двух следующих встречах коллектив тогда еще Маурисио Почеттино разгромил «Црвену Звезду» (5:0; 4:0).

Пятый матч в ЛЧ «шпоры» провели под руководством Жозе Моуринью. 26 ноября его команда одолела «Олимпиакос» (4:2), после чего она оказалась слабее «Баварии» (1:3).

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» сейчас находится на пятом месте с 40 баллами на счету. Ситуация вокруг «Манчестер Сити» позволяет лондонцам навязать борьбу конкурентам за зону в Лиге чемпионов. На данном этапе сезона коллектив Моуринью находится в хорошей форме. Несмотря на отсутствие Кейна и уход Эриксена, «шпоры» не проигрывают с середины января.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После победы в Кубке Англии над «Мидлсбро» (2:1) «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0) и одолел «Норвич» в АПЛ. Затем лондонцы разошлись миром с «Саутгемптоном» в Кубке (1:1), но в ходе переигровки лилейно-белые были сильнее «святых» (3:2). Между этими встречами «шпоры» успели заработать три балла в битве с «Ман Сити» (2:0). А 16 февраля «Тоттенхэм» на выезде разобрался с «Астон Виллой» (3:2).

«РБ Лейпциг»

В группе с равными по силе оппонентами коллектив из Лейпцига сумел занять первое место в квартете G, заработав за шесть матчей 11 очков. Немецкому клубу удалось опередить «Лион» на 3 балла, а «Бенфику» и «Зенит» — на 4 пункта. На групповой стадии ЛЧ эта команда забила 10 голов, пропустив 8 мячей.

В своем первом поединке на евроарене «РБ Лейпциг» в Португалии одержал верх над «Бенфикой» (2:1), а в следующем матче «быки» дома потерпели поражение от «Лиона» (0:2). В 3 и 4 турах группового этапа подопечные Юлиана Нагельсмана разобрались с «Зенитом» (2:1; 2:0), после чего его команда расписала мировую с «Бенфикой» (2:2). Ничьей завершилась и игра 10 декабря с «Лионом» (2:2).

Все прогнозы на футбол

На данном этапе сезона «РБ Лейпциг» сражается на два фронта. Помимо еврокубков, «быки» бьются за чемпионство. В турнирной таблице Бундеслиги коллектив Юлиана Нагельсмана находится на втором месте с 45 очками в активе. Сейчас команда отстает от «Баварии», идущей первой, на 1 пункт, а «Боруссию» Д, которая занимает третью строчку, она опережает на 3 балла. Поэтому «РБ Лейпциг» старается выкладывать на максимум в каждой встрече.

Не так давно «быки» вылетели из Кубка Германии, потерпев поражение от «Айнтрахта» (3:1). Перед этим коллектив Нагельсмана проиграл «орлам» в чемпионате (0:2), а также расписал мировую с «Боруссией» М (2:2). 9 февраля в рамках Бундеслиги «РБ Лейпциг» заработал 1 балл в гостевой битве с «Баварией» (0:0), а через неделю этот коллектив легко разобрался с «Вердером» (3:0).

Прогноз и ставки

Победа «Тоттенхэма» оценивается в 2,46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,56, а на победу «РБ Лейпцига» — 2,95.

В игре в Лондоне хозяевам все еще не смогут помочь Харри Кейн, Мусса Сиссоко и Хуан Фойт. Участие Ламелы также под вопросом. Среди серьезных кадровых потерь у «РБ Лейпцига» можно отметить отсутствие Кевина Кампля и Ибраима Конате.

Но эти команды уже научились выступать без полной обоймы. Атакующие футболисты обоих клубов находятся в хорошей форме, благодаря чему поединок будет результативным. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,69. 0