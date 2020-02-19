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    Нагельсманн: К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

    9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с "Баварией". Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

    К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

    Первая встреча этих команд пройдет 19 февраля в Лондоне. 0

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