Сульшер: Поль — это наш игрок, а не Райолы

Sky Sports представило интервью наставника, в котором он высказался насчет ситуации, которая сложилась между клубом и французом

«Последнее, чего хочет игрок, — это быть травмированным и не иметь возможность приносить пользу своей команде. Поль — футболист, и он хочет играть в футбол. Он знает, что сейчас должен усердно работать, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Погба пропустил очень большой отрезок. Набрать хорошую форму — это вызов для него.

Я сам пропускал большие отрезки из-за травм. Это сложный период карьеры, но это часть работы футболиста. Всегда есть риск получить травму.

Конечно, я хотел бы сказать, что Погба будет достаточно хорош для того, чтобы играть за "МЮ", как только наберет форму. Я уверен, что Поль горит желанием снова сыграть за "Юнайтед". Это важный игрок для нас, но его травма позволила нам узнать многое о других футболистах.

Некоторые игроки действительно добились прогресса, взяли на себя эту ответственность и показали, что они могут, и кем они являются для "Манчестер Юнайтед".

Это всегда шанс, но когда лучшие игроки получают травмы — это невезение. Но это просто часть того, чтобы находиться здесь.

Нельзя жалеть себя только из-за того, что на нас свалились все эти травмы. Мы строим команду, которая способна справляться с этим.

Я не разговаривал с Мино Райолой, это точно. Я не общался с Погба на тему того, что его агент должен говорить, но Поль — это наш игрок, а не Райолы», — заявил норвежский специалист. 0