ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл«Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
  • 17:17
    • Гвардиола: В какой бы лиге мы ни играли, я все равно буду в «Ман Сити»
  • 16:44
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина
  • 17:43
    • Российский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг
  • 16:55
    • «Спартак» проведет товарищескую игру с «Пахтакором»
  • 15:57
    • «Зенит» сыграет с «Шальке» в Германии
    Все новости спорта

    Сульшер: Поль — это наш игрок, а не Райолы

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Sky Sports представило интервью наставника «Ман Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, в котором он высказался насчет ситуации, которая сложилась между клубом и французом Полем Погба.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Последнее, чего хочет игрок, — это быть травмированным и не иметь возможность приносить пользу своей команде. Поль — футболист, и он хочет играть в футбол. Он знает, что сейчас должен усердно работать, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Погба пропустил очень большой отрезок. Набрать хорошую форму — это вызов для него.

    Я сам пропускал большие отрезки из-за травм. Это сложный период карьеры, но это часть работы футболиста. Всегда есть риск получить травму.

    Конечно, я хотел бы сказать, что Погба будет достаточно хорош для того, чтобы играть за "МЮ", как только наберет форму. Я уверен, что Поль горит желанием снова сыграть за "Юнайтед". Это важный игрок для нас, но его травма позволила нам узнать многое о других футболистах.

    Некоторые игроки действительно добились прогресса, взяли на себя эту ответственность и показали, что они могут, и кем они являются для "Манчестер Юнайтед".

    Это всегда шанс, но когда лучшие игроки получают травмы — это невезение. Но это просто часть того, чтобы находиться здесь.

    Нельзя жалеть себя только из-за того, что на нас свалились все эти травмы. Мы строим команду, которая способна справляться с этим.

    Я не разговаривал с Мино Райолой, это точно. Я не общался с Погба на тему того, что его агент должен говорить, но Поль — это наш игрок, а не Райолы», — заявил норвежский специалист. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
  • 14:02
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.96
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забитых мячей на «Стэмфорд Бридж» будет много
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Продлит ли «Милан» серию поражений «Торино»?
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе и Неймар Футбол Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧСмогут ли Неймар и Килиан Мбаппе привести команду к долгожданному успеху? Вчера в 22:220
  • 14:43
    • «Барселоне» разрешили подписать нового форварда
  • 18:43
    • Датский форвард «Леганеса» попал в сферу интересов «Барселоны»
  • 18:04
    • Сульшер: Поль — это наш игрок, а не Райолы
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Дебютный гол Коршков, два очка Куликова и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 08:140
  • Экспресс дня

  • Чем порадуют первые матчи 1/8 Лиги чемпионов?
  • 2.56
    •
  • 19:03
    • Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом»
  • 18:14
    • ПСЖ объявил список игроков на матч с «Боруссией» Д
  • 17:54
    • Умер выживший в мюнхенской авиакатастрофе вратарь «МЮ»
    Александр Логинов Прочие Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиковПресса и комментарии о победе Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону Вчера в 18:500
  • 17:42
    • Фелиш не сыграет с «Ливерпулем»
  • 12:39
    • Кокорин тренируется в общей группе «Сочи»
  • 10:14
    • «Спартак» планирует подписать нападающего «Фейеноорда»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Сепахан
  • Футбол
  • Завтра в 18:35
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие