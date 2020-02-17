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    Месси и Хэмилтон разделили награду Laureus лучшему спортсмену года

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон стали обладателями премии Laureus в номинации «спортсмен года», сообщает официальный Twitter награды.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    На звание спортсмена года также претендовали кенийский бегун Элиуд Кипчоге, испанский мотогонщик Марк Маркес, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американский гольфист Тайгер Вудс.

    Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая в борьбе за приз опередила соотечественниц Эллисон Феликс (легкая атлетика), Меган Рапино (футбол) и Микаэлу Шиффрин (горнолыжный спорт), представительницу Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (легкая атлетика) и японскую теннисистку Наоми Осаку.

    В прошлом году Месси стал чемпионом Испании, а Хэмилтон выиграл шестой титул в Формуле-1. 0

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