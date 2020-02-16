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    Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вскоре может покинуть Россию, сообщает Sportwetten24.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    По данным источника, его хочет заполучить берлинская «Герта», которая недавно рассталась с Юргеном Клинсманном.

    Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию и вернуться в Германию, где он занимал второе место в чемпионате с «Шальке». Ранее сообщалось, что у специалиста напряженные отношения с руководством «Спартака».

    Также в список кандидатов на пост главного тренера «Герты» попали Нико Ковач и Рогер Шмидт.

    Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, заключив контракт до лета 2021 года. После 19 туров РПЛ московский клуб занимает 10 место в турнирной таблице. 0

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