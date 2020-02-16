Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»

Главный тренервскоре может покинуть Россию, сообщает Sportwetten24.

По данным источника, его хочет заполучить берлинская «Герта», которая недавно рассталась с Юргеном Клинсманном.

Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию и вернуться в Германию, где он занимал второе место в чемпионате с «Шальке». Ранее сообщалось, что у специалиста напряженные отношения с руководством «Спартака».

Также в список кандидатов на пост главного тренера «Герты» попали Нико Ковач и Рогер Шмидт.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, заключив контракт до лета 2021 года. После 19 туров РПЛ московский клуб занимает 10 место в турнирной таблице. 0