«Кельн» — «Бавария»: счет матча 1:4, обзор голов

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслигина выезде разгромила— 4:1.

Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски вывел гостей вперед, точно пробил под перекладину после передачи Томаса Мюллера.

Еще через пару минут отличился Кингсли Коман, которому также ассистировал Мюллер.

На 12-й минуте дело до разгрома довел Серж Гнабри. Он же на 66-й минуте оформил дубль.

«Козлы» ответили спустя четыре минуты, когда точным ударом отметился Марк Ут.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» вернулась на первое место (46 очков), «Кельн» идет 14-м (23 очка). 0