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    «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги

    «Кельн» — «Бавария»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде разгромила «Кельн» — 4:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски вывел гостей вперед, точно пробил под перекладину после передачи Томаса Мюллера.

    Еще через пару минут отличился Кингсли Коман, которому также ассистировал Мюллер.

    На 12-й минуте дело до разгрома довел Серж Гнабри. Он же на 66-й минуте оформил дубль.

    «Козлы» ответили спустя четыре минуты, когда точным ударом отметился Марк Ут.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» вернулась на первое место (46 очков), «Кельн» идет 14-м (23 очка). 0

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