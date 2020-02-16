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    «Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»

    «Ювентус» — «Брешия»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ювентус» в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграл «Брешию» — 2:0.

    Хуан Куадрадо
    Хуан Куадрадо

    Ключевой эпизод встречи случился на 37-й минуте, когда Флориан Ай вблизи своей штрафной сбил Аарона Рэмзи, за что получил вторую желтую карточку. Идеальный удар со «стандарта» нанес Пауло Дибала, открывший счет.

    На 75-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество туринской команды, реализовав выход один на один с вратарем.

    Эту встречу пропустил форвард хозяев Криштиану Роналду, зато вышел на замену Джорджо Кьеллини, который длительное время восстанавливался после серьезной травмы.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (57 очков), а «Брешия» — 19-е (16 очков).

    Другие результаты:

    «Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5
    «Сассуоло» — «Парма» — 0:1 0

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