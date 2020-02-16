«Ювентус» — «Брешия»: счет матча 2:0, обзор голов

Хуан Куадрадо
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Ключевой эпизод встречи случился на 37-й минуте, когда Флориан Ай вблизи своей штрафной сбил Аарона Рэмзи, за что получил вторую желтую карточку. Идеальный удар со «стандарта» нанес Пауло Дибала, открывший счет.
На 75-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество туринской команды, реализовав выход один на один с вратарем.
Эту встречу пропустил форвард хозяев Криштиану Роналду, зато вышел на замену Джорджо Кьеллини, который длительное время восстанавливался после серьезной травмы.
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (57 очков), а «Брешия» — 19-е (16 очков).
Другие результаты:
«Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5
«Сассуоло» — «Парма» — 0:1 0