«Саутгемптон» — «Бернли»: счет матча — 1:2, обзор голов

В рамках 26-го тура английской Премьер-лигипринимал

Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Бернли» вышел вперед уже на 93-й секунде благодаря голу Эшли Вествуда. На 18-й минуте Дэнни Ингс счет сравнял, но в середине второго тайма Матей Выдра принес гостям победу.

«Саутгемптон» (31 очко) занимает 13-е место в АПЛ, а «Бернли» (34) поднялся на десятое место.