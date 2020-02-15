«Саутгемптон» — «Бернли»: счет матча — 1:2, обзор голов

«Саутгемптон» — «Бернли»
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Гости одержали победу со счетом 2:1.
«Бернли» вышел вперед уже на 93-й секунде благодаря голу Эшли Вествуда. На 18-й минуте Дэнни Ингс счет сравнял, но в середине второго тайма Матей Выдра принес гостям победу.
«Саутгемптон» (31 очко) занимает 13-е место в АПЛ, а «Бернли» (34) поднялся на десятое место.
АПЛ. 26-й тур
«Саутгемптон» — «Бернли» — 1:2 (1:1)
Голы: Уэствуд, 2 (0:1). Ингс, 18 (1:1). Выдра, 60 (1:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс (Обафеми, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Ш.Лонг (Адамс, 86), Ингс, Буфаль (Дженепо, 39)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 22), МакнейлПредупреждения: Вестергор, 16. Хендрик, 26. Ми, 44. Обафеми, 88