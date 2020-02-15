ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми Варди«Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшие
  • 17:55
    • Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону
  • 17:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
  • 15:58
    • ЦСКА разгромил швейцарский клуб в товарищеском матче
  • 15:13
    • Биатлонист Устюгов: Беспредел есть беспредел
  • 13:15
    • Устюгов и Слепцова намерены обратиться в CAS
    Все новости спорта

    «Бернли» увез три очка из Саутгемптона

    «Саутгемптон» — «Бернли»: счет матча — 1:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бернли».

    «Саутгемптон» — «Бернли»
    «Саутгемптон» — «Бернли»

    Гости одержали победу со счетом 2:1.

    «Бернли» вышел вперед уже на 93-й секунде благодаря голу Эшли Вествуда. На 18-й минуте Дэнни Ингс счет сравнял, но в середине второго тайма Матей Выдра принес гостям победу.

    «Саутгемптон» (31 очко) занимает 13-е место в АПЛ, а «Бернли» (34) поднялся на десятое место.

    АПЛ. 26-й тур
    «Саутгемптон» — «Бернли» — 1:2 (1:1)
    Голы: Уэствуд, 2 (0:1). Ингс, 18 (1:1). Выдра, 60 (1:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс (Обафеми, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Ш.Лонг (Адамс, 86), Ингс, Буфаль (Дженепо, 39)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 22), МакнейлПредупреждения: Вестергор, 16. Хендрик, 26. Ми, 44. Обафеми, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшие
  • 13:04
    •
  • Прогноз
  • «Норвич» — «Ливерпуль»
  • 2.28
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потреплет ли «Хетафе» нервы «Барселоне» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Станет ли «РБ Лейпциг» лидером Бундеслиги?
  • «РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Догонит ли «Рома» «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» примет «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 17:270
  • 12:18
    • Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
  • 17:49
    • «Бернли» увез три очка из Саутгемптона
  • 17:25
    • «Мальорка» минимально победила «Алавес»
    Хосеп Гвардиола Футбол Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионовЗа что УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона 00:030
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Реал» победную серию?
  • 3.51
    •
  • 18:40
    • Логинов: Залогом успеха стала чистая стрельба
  • 18:29
    • Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге
  • 18:12
    • «Трактор» по буллитам победил «Куньлунь»
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд Футбол Дортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупаютСвой секрет успеха в «Боруссии» не скрывают Вчера в 23:010
  • 17:11
    • КХЛ: «Барыс» обыграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Северсталь»
  • 16:59
    • «Реал» и Рамос не могут договориться об условиях нового контракта
  • 15:44
    • Халили стал вторым в спринте Кубка IBU
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Амьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Нант — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бордо — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие