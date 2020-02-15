«Челси» может летом пригласить Симеоне

Диего Симеоне
globallookpress.com
По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.
Сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 пунктов.
Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико».
«Челси» идет четвертым в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. 0