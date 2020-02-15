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    «Челси» может летом пригласить Симеоне

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    «Челси» рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона, утверждает Tuttomercatoweb.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

    Сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 пунктов.

    Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико».

    «Челси» идет четвертым в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. 0

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