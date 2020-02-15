«Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020

Английскийготов продать французского полузащитникаи хочет сделать это до чемпионата Европы 2020 года.

Таким образом, «Юнайтед» хочет получить деньги от продажи француза до Евро, чтобы иметь возможность оперативно потратить их на свои трансферные цели уже после чемпионата.

В список возможных летних приобретений «Манчестера» входят Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии», защитник «Лестера» Джеймс Мэддисон, полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и Эрик Дайер из «Тоттенхэма».

Основными претендентами на 26-летнего француза являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Погба уже выступал за итальянский клуб с 2012 по 2016 год. В текущем розыгрыше чемпионата Англии он провел за «Юнайтед» семь матчей. 0