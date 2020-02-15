«Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020

Поль Погба
globallookpress.com
Таким образом, «Юнайтед» хочет получить деньги от продажи француза до Евро, чтобы иметь возможность оперативно потратить их на свои трансферные цели уже после чемпионата.
В список возможных летних приобретений «Манчестера» входят Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии», защитник «Лестера» Джеймс Мэддисон, полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и Эрик Дайер из «Тоттенхэма».
Основными претендентами на 26-летнего француза являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Погба уже выступал за итальянский клуб с 2012 по 2016 год. В текущем розыгрыше чемпионата Англии он провел за «Юнайтед» семь матчей. 0