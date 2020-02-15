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    «Ростов» сыграл вничью с АИКом

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    ФК «Ростов» сыграл вничью с шведским клубом АИК (1:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

    «Ростов»
    «Ростов»

    На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти.

    На 74-й минуте полузащитник АИКа Ясир Асани сравнял счет, также реализовавший 11-метровый удар.

    На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).

    Контрольный матч
    «Ростов» — АИК 1:1 (0:0)
    Голы: Шомуродов, 56 (с пенальти) — Асани, 74 (с пенальти)«Ростов»: Песьяков — Козлов (Логашов, 78, Прошляков, 82), Чистяков, Осипенко, Чернов — Попов, Норманн (Саплинов, 61), Еременко — Мамаев, Зайнутдинов (Байрамян, 46), Шомуродов (Долгов, 76)
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