«Ростов» сыграл вничью с АИКом

сыграл вничью с шведским клубом(1:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти.

На 74-й минуте полузащитник АИКа Ясир Асани сравнял счет, также реализовавший 11-метровый удар.

На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).