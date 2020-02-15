«Ростов» сыграл вничью с АИКом

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти.
На 74-й минуте полузащитник АИКа Ясир Асани сравнял счет, также реализовавший 11-метровый удар.
На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).
Контрольный матч
«Ростов» — АИК 1:1 (0:0)
Голы: Шомуродов, 56 (с пенальти) — Асани, 74 (с пенальти)«Ростов»: Песьяков — Козлов (Логашов, 78, Прошляков, 82), Чистяков, Осипенко, Чернов — Попов, Норманн (Саплинов, 61), Еременко — Мамаев, Зайнутдинов (Байрамян, 46), Шомуродов (Долгов, 76)