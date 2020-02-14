«Ювентус» начал работать над возвращением Погба

Полузащитниклетом может пополнить ряды, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, «Ювентус» начал работать над возвращением французского хавбека в летнее трансферное окно. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» также заинтересованы в игроке, но сам игрок предпочитает вернуться в итальянский чемпионат.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить футболиста за € 140 млн.

В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. Погба переехал в Манчестер из Турина в 2016-м году. 0