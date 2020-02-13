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    СМИ: Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в следующем сезоне может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Ранее появилась информация, что хавбек сменит клуб по окончании сезона. По информации источника, футболист согласен на переход в «МЮ» и готов отказаться от предложений других клубов.

    Если сделка состоится, Санчо будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

    В сезоне-2019/20 19-летний Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию».

    Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 108 миллионов евро. 0

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