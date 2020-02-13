СМИ: Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»в следующем сезоне может стать игроком, сообщает Mirror.

Ранее появилась информация, что хавбек сменит клуб по окончании сезона. По информации источника, футболист согласен на переход в «МЮ» и готов отказаться от предложений других клубов.

Если сделка состоится, Санчо будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В сезоне-2019/20 19-летний Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 108 миллионов евро. 0