«Динамо» — «Кайрат»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскоесыграло вничью с казахстанским(1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

За «Кайрат» отличился Данияр Усенов. Единственный мяч российского клуба забил Силвестр Игбун.

Вместо удаленного на 80-й минуте Тони Шуньича по разрешению арбитра на поле вышел Антон Соснин.

По медицинским показаниям эту игру пропустил Максимилиан Филипп.