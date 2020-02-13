«Динамо» — «Кайрат»: счет матча 1:1, обзор голов

За «Кайрат» отличился Данияр Усенов. Единственный мяч российского клуба забил Силвестр Игбун.
Вместо удаленного на 80-й минуте Тони Шуньича по разрешению арбитра на поле вышел Антон Соснин.
По медицинским показаниям эту игру пропустил Максимилиан Филипп.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) — «Кайрат» — 1:1 (0:0)
Голы: Усенов, 57 (0:1). Игбун, 72 (1:1)«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Рауш (Рыков, 46), Шуньич (Соснин, 80), Шиманьски, Панченко (Юсупов, 46), Игбун, Комличенко (Нжи, 72)«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Дугалич, Алип, Суюмбаев (к), Горальски, Абикен, Вржесиньски, Алыкулов, Эсеола, Шушеначев Предупреждения: Шиманьски, 62. Рыков, 67. Паршивлюк, 80Удаление: Шуньич («Динамо»), 80