Конте: В кубковом матче с «Наполи» ничья была бы более справедливым результатом

Главный тренерподелился мнением о результате матча с(0:1) в первой встрече в полуфинале Кубка Италии.

«"Наполи" приехал, чтобы сыграть в очень оборонительный футбол, все пространства были очень закрыты. В любом случае поздравляю "Наполи", их стратегия стала успешной, поскольку они выиграли.

Дерби забрало у нас много сил и энергии, в том числе психологической. Но "Наполи" обладает качеством, думаю, после "Ювентуса" у них самый внушительный состав в Серии А.

Гаттузо умно отсиделся в обороне, подождал и пошел в контратаку. У нас были свои шансы, ничья была бы более справедливым результатом», — цитирует Конте Football Italia.

Ответный поединок этих команд пройдет в Неаполе 5 марта. 0