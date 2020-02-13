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    Конте: В кубковом матче с «Наполи» ничья была бы более справедливым результатом

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Наполи Интер
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о результате матча с «Наполи» (0:1) в первой встрече в полуфинале Кубка Италии.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «"Наполи" приехал, чтобы сыграть в очень оборонительный футбол, все пространства были очень закрыты. В любом случае поздравляю "Наполи", их стратегия стала успешной, поскольку они выиграли.

    Дерби забрало у нас много сил и энергии, в том числе психологической. Но "Наполи" обладает качеством, думаю, после "Ювентуса" у них самый внушительный состав в Серии А.

    Гаттузо умно отсиделся в обороне, подождал и пошел в контратаку. У нас были свои шансы, ничья была бы более справедливым результатом», — цитирует Конте Football Italia.

    Ответный поединок этих команд пройдет в Неаполе 5 марта. 0

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