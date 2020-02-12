«Ливерпуль» намерен купить Тимо Вернера

собирается купить форварда, сообщает Bild.

По данным источника, «мерсисайдцы» долгое время следили за игроком и готовы сделать предложение, чтобы приобрести футболиста в конце этого сезона.

Контракт Вернера с «быками» рассчитан до 2023 года. При этом в договоре есть опция с отступными в размере 60 млн евро.

За нападающим охотится вся Европа. Игрок интересен «Атлетико», «Баварии», «Реалу», «Ман Юнайтед», «Интеру», «Челси» и «Ювентусу». При этом сам футболист склоняется к «Ливерпулю».

За 21 матч в Бундеслиге Вернер забил 20 голов. 0