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    «Ливерпуль» намерен купить Тимо Вернера

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    «Ливерпуль» собирается купить форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает Bild.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    По данным источника, «мерсисайдцы» долгое время следили за игроком и готовы сделать предложение, чтобы приобрести футболиста в конце этого сезона.

    Контракт Вернера с «быками» рассчитан до 2023 года. При этом в договоре есть опция с отступными в размере 60 млн евро.

    За нападающим охотится вся Европа. Игрок интересен «Атлетико», «Баварии», «Реалу», «Ман Юнайтед», «Интеру», «Челси» и «Ювентусу». При этом сам футболист склоняется к «Ливерпулю».

    За 21 матч в Бундеслиге Вернер забил 20 голов. 0

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