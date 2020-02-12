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    «Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии

    «Фамаликан» — «Бенфика»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Португалия Бенфика
    «Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии сезона-2019/20. В ответном полуфинальном матче «орлы» на выезде сыграли вничью с «Фамаликаном» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 24-й минуте Пицци вывел гостей вперед, а на 78-й Антонио Мартинес сравнял счет.

    Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бенфики». По сумме двух матчей лиссабонцы оказались сильнее — 4:3.

    В финале лиссабонцы сыграют с победителем другой полуфинальной пары «Академика» — «Порту». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

    Кубок Португалии 2019/20. 1/2 финала. Ответный матч
    «Фамаликан» — «Бенфика» — 1:1 (0:1).
    Голы: Пицци, 24 — 0:1; А. Мартинес, 78 — 1:1Первый матч: 2:3
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