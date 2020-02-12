«Фамаликан» — «Бенфика»: счет матча 1:1, обзор голов

вышла в финал Кубка Португалии сезона-2019/20. В ответном полуфинальном матче «орлы» на выезде сыграли вничью с— 1:1.

На 24-й минуте Пицци вывел гостей вперед, а на 78-й Антонио Мартинес сравнял счет.

Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бенфики». По сумме двух матчей лиссабонцы оказались сильнее — 4:3.

В финале лиссабонцы сыграют с победителем другой полуфинальной пары «Академика» — «Порту». Первая игра завершилась со счетом 1:1.