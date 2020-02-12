«Фамаликан» — «Бенфика»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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На 24-й минуте Пицци вывел гостей вперед, а на 78-й Антонио Мартинес сравнял счет.
Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бенфики». По сумме двух матчей лиссабонцы оказались сильнее — 4:3.
В финале лиссабонцы сыграют с победителем другой полуфинальной пары «Академика» — «Порту». Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Кубок Португалии 2019/20. 1/2 финала. Ответный матч
«Фамаликан» — «Бенфика» — 1:1 (0:1).
Голы: Пицци, 24 — 0:1; А. Мартинес, 78 — 1:1Первый матч: 2:3