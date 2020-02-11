Клинсманн заявил об уходе из «Герты»

на своей странице в Facebook сообщил об уходе с поста главного тренера «Герты».

«Я убежден, что "Герта" останется в Бундеслиге. Но для успешного выполнения этой задачи, как главному тренеру, мне необходимо доверие всех вовлеченных сторон.

В борьбе за сохранение места в Бундеслиге, единство, солидарность и концентрация — это ключевые элементы. Если этого нет, то я не могу полностью реализовать свой потенциал на посту главного тренера и не могу выполнять свои обязанности», — написал Клинсманн.

Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября 2019 года. После 21 тура столичный клуб с 23 очами занимает 14-е место в чемпионате Германии.

Клинсманн до «Герты» возглавлял сборные США и Германии, а также мюнхенскую «Баварию». 0