ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
  • 14:03
    • Клинсманн заявил об уходе из «Герты»
  • 13:48
    • Тиньков рассказал о возможном сотрудничестве с РПЛ
  • 13:34
    • «Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе команды
  • 09:51
    • «Торино» не отпустит Дзадзу в Россию
  • 07:22
    • «Челси» — самый прибыльный клуб на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
    Все новости спорта

    Клинсманн заявил об уходе из «Герты»

    Футбол Герта Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Юрген Клинсманн на своей странице в Facebook сообщил об уходе с поста главного тренера «Герты».

    Юрген Клинсманн
    Юрген Клинсманн

    «Я убежден, что "Герта" останется в Бундеслиге. Но для успешного выполнения этой задачи, как главному тренеру, мне необходимо доверие всех вовлеченных сторон.

    В борьбе за сохранение места в Бундеслиге, единство, солидарность и концентрация — это ключевые элементы. Если этого нет, то я не могу полностью реализовать свой потенциал на посту главного тренера и не могу выполнять свои обязанности», — написал Клинсманн.

    Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября 2019 года. После 21 тура столичный клуб с 23 очами занимает 14-е место в чемпионате Германии.

    Клинсманн до «Герты» возглавлял сборные США и Германии, а также мюнхенскую «Баварию». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
  • 04/02/2020 в 13:53
    •
  • Прогноз
  • «Брентфорд» — «Лидс»
  • 4.75
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Брентфорд» «Лидс»?
  • «Брентфорд» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Отомстит ли «Суонси» лондонцам за кубковый разгром?
  • «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Выйдет ли «Ренн» в полуфинал Кубка Франции?
  • «Бельфор» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля 08:410
  • 11:26
    • Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
  • 09:33
    • «Лейкерс» разгромили «Финикс», «Торонто» продлил серию побед
  • 12:24
    • Понсе: «Спартаку» нужен Кубок России
    Лионель Месси Футбол Трансферный дайджест. 4-10 февраляКто претендует на Филиппе Коутиньо, кого срочно хочет подписать «Барселона», что говорит агент Жоржиньо и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:570
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 12:10
    • «Рома» не будет выкупать у «Арсенала» Мхитаряна
  • 11:56
    • «Барселона» в ближайшее время подпишет форварда «Сосьедада»
  • 11:41
    • Васильев: Чалову больше подходит испанский чемпионат, а не АПЛ
    Лионель Месси Футбол Больше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очкаКаталонцы на выезде одержали волевую победу над «Бетисом» Вчера в 13:520
  • 11:11
    • Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется
  • 09:11
    • «Аякс» планирует вернуть Вертонгена
  • 08:56
    • Алли могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие