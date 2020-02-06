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    МЮ готов продать Погба за 140 млн

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    Как сообщает Tuttosport, «Манчестер Юнайтед» готов продать француза Поля Погба в «Ювентус». Цена вопроса составляет 140 млн евро, не ниже.

    Поль Погба
    Поль Погба

    Отмечается, что в перспективе клуб может продать футболиста в связи со сложившейся ситуацией. На Погба пропустил практически весь прошедший отрезок сезона. С приходом Бруну Фернандеша «манкунианцы» в какой-то мере закрыли проблемную зону, появившуюся после травмы Погба.

    При этом коллектив команды тоже склоняется к тому, что французу нужно покинуть «Ман Юнайтед» и не ухудшать атмосферу внутри.

    Напомним, что трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся МЮ в 105 млн евро. Переход состоялся летом 2016 года. 0

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