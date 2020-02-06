МЮ готов продать Погба за 140 млн

Как сообщает Tuttosport,готов продать француза. Цена вопроса составляет 140 млн евро, не ниже.

Отмечается, что в перспективе клуб может продать футболиста в связи со сложившейся ситуацией. На Погба пропустил практически весь прошедший отрезок сезона. С приходом Бруну Фернандеша «манкунианцы» в какой-то мере закрыли проблемную зону, появившуюся после травмы Погба.

При этом коллектив команды тоже склоняется к тому, что французу нужно покинуть «Ман Юнайтед» и не ухудшать атмосферу внутри.

Напомним, что трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся МЮ в 105 млн евро. Переход состоялся летом 2016 года. 0