«Айнтрахт» — «Лейпциг»: счет 3:1, обзор голов

В матче 1/8 Кубка Германиина своем поле выиграл усо счетом 3:1.

Первый гол забили хозяева на 17 минуте. Защитник «быков» сыграл рукой и за это назначили пенальти. Андре Силва его реализовал.

На 51 минуте Костич удвоил преимущество своей команды, забив с передачи Роде. Полузащитник вывел форварда вперед на свидание с голкипером. Тот не промазал.

Дани Ольмо счет размочил после неплохой комбинации. Тасенде направил мяч в район линии штрафной. Датчанин пробил точно в нижний правый угол.

Последнее слово было за хозяевами. Костич снова оказался в штрафной лицом к лицу с голкипером. Он пробил в дальний угол и поставил точку в матче.

Кубок Германии. 1/8 «Айнтрахт» — «Лейпциг» — 3:1 Голы: 1:0 — 17, пенальти Андре Силва, 2:0 — 51 Костич, 2:1 — 68 Ольмо, 3:1 — 90 Костич«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88)«Лейпциг»: Мвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, ПоульсенПредупреждения: Айдара (2), Хальстенберг (16), Гачинович (20), Роде (42)

В параллельно поединке «Фортуна» разгромила на выезде «Кайзерслаутерн» со счетом 2:5. 0