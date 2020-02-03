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    Рангник может летом возглавить «Милан»

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    Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может летом стать главным тренером «Милана», сообщает Bild.

    Ральф Рангник
    Ральф Рангник

    По данным издания, итальянский клуб предложил специалисту совмещение должностей наставника команды и спортивного директора, что позволит ему получить полный контроль над трансферами.

    Напомним, что с 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера.

    Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в его активе победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11.

    Сейчас Ральф Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull.

    «Милан» в данный момент занимает восьмое место в серии А, набрав 32 очко в 22 турах.

    С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон. 0

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