Фати — самый молодой автор дубля в истории Примеры

Полузащитник «Барселоны»в матче 22-го тура Примеры против «Леванте» (2:1) оформил дубль.

Игрок забил в первом тайме на 30 и 31 минуте матча. В обоих случаях 17-летнему каталонцу ассистировал Лионель Месси.

Таким образом, Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. На момент игры ему было 17 лет и 94 дня.

Ранее самым юным автором дубля был полузащитник «Малаги» Хуанми Хименес, ныне играющий за «Бетис». Он забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» в 2010 году в возрасте 17 лет и 115 дней.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фати провел 13 матчей и забил четыре мяча. 0