Кике Сетьен: «Барселона» слишком многое позволяет соперникам

«Я доволен многими вещами, но не всем. Мы допустили слишком много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм, думаю, мы могли бы забить больше.
Мы немного потеряли контроль во втором тайме и зря пропустили, но в целом это была хорошая командная работа.
То, что мы слишком много позволяем соперникам, беспокоит меня, потому что это заставляет нас пытаться забить больше. У нас было много моментов. Это матч мог закончиться со счетом 8:2 или 8:3.
Фати развивается, у него большой потенциал. Он все делает очень хорошо. Сегодня для него исторический день благодаря голам, а также помощи команде. Его работа в обороне была важна», — приводит слова Кике Сетьена Marca.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает второе место (46 очков), а «Леванте» — 13-е (26 очков). 0