Мирзов: Два-три раза в жизни играл в центре нападения, да и то во дворе

Полузащитник «Спартака»прокомментировал победу надв матче, который прошел в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

Красно-белые победили со счетом 2:1, Мирзов забил два мяча во втором тайме.

«Действительно, два-три раза в жизни играл в центре нападения, да и то во дворе (смеется). Просто слушался тренера.

На самом деле, мне гораздо удобнее слева в полузащите, с детства играю на этой позиции, очень люблю ее.

Но в целом меня пробовали в "Спартаке" в атаке еще в прошлом сезоне, поэтому можно сказать, что сыграла старая наработка.

Левый фланг заманивал меня, поэтому и тянулся туда (смеется). Просто зоны там были. Смещался туда и создавал большинство», — рассказал Мирзов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем матче «Спартак» 5 февраля сыграет против «Локомотива», а «Ростов» днем ранее встретится с «Партизаном». 0