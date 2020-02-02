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    Мирзов: Два-три раза в жизни играл в центре нападения, да и то во дворе

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    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Ростовом» в матче, который прошел в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

    Резиуан Мирзов
    Резиуан Мирзов

    Красно-белые победили со счетом 2:1, Мирзов забил два мяча во втором тайме.

    «Действительно, два-три раза в жизни играл в центре нападения, да и то во дворе (смеется). Просто слушался тренера.

    На самом деле, мне гораздо удобнее слева в полузащите, с детства играю на этой позиции, очень люблю ее.

    Но в целом меня пробовали в "Спартаке" в атаке еще в прошлом сезоне, поэтому можно сказать, что сыграла старая наработка.

    Левый фланг заманивал меня, поэтому и тянулся туда (смеется). Просто зоны там были. Смещался туда и создавал большинство», — рассказал Мирзов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В следующем матче «Спартак» 5 февраля сыграет против «Локомотива», а «Ростов» днем ранее встретится с «Партизаном». 0

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