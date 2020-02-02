Гвардиола: Мою работу в «Ман Сити» будут судить лишь по завоеванным трофеям

Главный тренеррассказал о целях команды на текущий сезон.

«Разумеется, нас будут судить не только по тому, как мы играем, но и по тем турнирам, которые мы выигрываем. Это правда.

Прошлый год был для нас необычным, но люди сказали: "Вы не выиграли Лигу чемпионов". Именно по таким факторам меня будут оценивать, когда я закончу работать в "Сити". Я знаю это.

Но мне нравится работать с моими футболистами, и они все еще побеждают во многих матчах. Победа определенным стилем — это то, что помогает вам выиграть титулы, и мы верим, что сможем играть таким образом», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Англии. 0