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    Гвардиола: Мою работу в «Ман Сити» будут судить лишь по завоеванным трофеям

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды на текущий сезон.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Разумеется, нас будут судить не только по тому, как мы играем, но и по тем турнирам, которые мы выигрываем. Это правда.

    Прошлый год был для нас необычным, но люди сказали: "Вы не выиграли Лигу чемпионов". Именно по таким факторам меня будут оценивать, когда я закончу работать в "Сити". Я знаю это.

    Но мне нравится работать с моими футболистами, и они все еще побеждают во многих матчах. Победа определенным стилем — это то, что помогает вам выиграть титулы, и мы верим, что сможем играть таким образом», — цитирует Гвардиолу Goal.

    Напомним, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Англии. 0

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