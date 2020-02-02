«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» — СМИ

Нападающийв зимнее межсезонье мог перейти в

Об этом стало известно «Чемпионату».

После травмы Гарри Кейна «Тоттенхэм» искал усиление на позицию форварда. Дзюба входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. «Тоттенхэм» рассматривал вариант как полноценного трансфера, так и аренды на полгода.

В итоге переход не состоялся из-за того, что «Зенит» не захотел отпускать форварда. Кроме того, отмечается, что у Дзюбы есть договоренность с петербургским клубом о новом контракте.

Текущее соглашение Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до лета этого года.

В нынешнем сезоне на счету форварда 11 голов и 9 передач в 19 матчах РПЛ, а также 2 гола и 1 ассист в 6 матчах Лиги чемпионов. 0