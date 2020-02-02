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    «Арсенал» не справился с «Бернли»

    «Бернли» — «Арсенал»: счет матча 0:0

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    Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

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    «Арсенал», продливший свою серию без побед до четырех матчей, набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», также имея в активе 31 очко, расположился на 11-м месте.

    В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Бернли» в гостях встретится с «Саутгемптоном».

    АПЛ. 25-й тур
    «Бернли» — «Арсенал» — 0:0
    «Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Езил (Уиллок, 63), Джака, Гендузи, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46), МартинеллиПредупреждения: Езил, 44. Джака, 55. Торрейра, 57. Тарковски, 82
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