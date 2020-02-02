«Бернли» — «Арсенал»: счет матча 0:0

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(0:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал», продливший свою серию без побед до четырех матчей, набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», также имея в активе 31 очко, расположился на 11-м месте.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Бернли» в гостях встретится с «Саутгемптоном».