«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча manutd.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 0:0.

«Красные дьяволы» больше владели мячом, но не смогли извлечь из этого выгоду.

АПЛ. 25-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:0 (0:0) «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Джеймс (Дало, 88), Перейра (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш, Мата (Лингард, 88), Марсьяль, Фред«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Поденсе, 76), Диогу Жота (Нету, 70), Хименес (Дендонкер, 90+2)Предупреждения: Бруну Фернандеш (55), Рубен Невеш (57), Моутинью (71), Линделеф (79), Шоу (84)

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» опустился на шестое место (35 очков), пропустив вперед «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» идет седьмым (35 очков). 0