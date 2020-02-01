«Лейпциг» — «Боруссия» М: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 20-го тура немецкой Бундеслиги сыграл вничью с— 2:2.

Алассан Плеа вывел «жеребят» вперед на 24-й минуте. На 35-й минуте Йонас Хофман удвоил преимущество гостей.

«Быки» сократили отставание на 50-й минуте усилиями Патрика Шика. А на 61-й минуте менхенгладбахская команда осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Плеа.

Хозяева воспользовались численным преимуществом на 89-й минуте, когда счет сравнял Кристофер Нкунку.

В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» занимает второе место (41 очко), а «Боруссия» М — четвертое (39 очков). 0