«Лейпциг» — «Боруссия» М: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Алассан Плеа вывел «жеребят» вперед на 24-й минуте. На 35-й минуте Йонас Хофман удвоил преимущество гостей.
«Быки» сократили отставание на 50-й минуте усилиями Патрика Шика. А на 61-й минуте менхенгладбахская команда осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Плеа.
Хозяева воспользовались численным преимуществом на 89-й минуте, когда счет сравнял Кристофер Нкунку.
В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» занимает второе место (41 очко), а «Боруссия» М — четвертое (39 очков). 0