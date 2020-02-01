«Кальяри» — «Парма»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Сардиния Арене», завершилась со счетом 2:2.

«Островитяне» вышли вперед на 19-й минуте, когда точный удар нанес Жоао Педро. За три минуты до конца первого тайма гости отыгрались усилиями Юрая Куцки.

На 53-й минуте Джованни Симеоне вернул хозяевам минимальный перевес. И все же в компенсированное время второго тайма Андреас Корнелиус спас «крестоносцев» от поражения.

В турнирной таблице Серии А «Кальяри» занимает шестое место (32 очка), а «Парма» — седьмое (32 очка). 0