«Сампдория» договорилась с «Зенитом» о расторжении аренды Ригони

Эмилиано Ригони
globallookpress.com
2 сентября прошлого года генуэзский клуб оформил аренду на один сезон, заплатив «Зениту» 500 тысяч евро.
В соглашении было прописана возможность выкупа трансфера 26-летнего футболиста, однако он не впечатлил менеджмент «Сампдории», забив лишь один гол в восьми матчах чемпионата Италии.
В 2018 году Эмилиано Ригони провел четыре с половиной месяца на правах аренды в «Аталанте», отметившись 3 забитыми мячами в 12 матчах серии А.
«Зенит» приобрел Ригони летом 2017 года у аргентинского «Индепендьенте» за 9 млн евро. 0