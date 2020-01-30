«Сампдория» договорилась с «Зенитом» о расторжении аренды Ригони

Итальянская «Сампдория» договорилась с «Зенитом» о досрочном расторжении договора аренды аргентинского нападающего питерцев Эмилиано Ригони, сообщает Sport Mediaset.

2 сентября прошлого года генуэзский клуб оформил аренду на один сезон, заплатив «Зениту» 500 тысяч евро.

В соглашении было прописана возможность выкупа трансфера 26-летнего футболиста, однако он не впечатлил менеджмент «Сампдории», забив лишь один гол в восьми матчах чемпионата Италии.

В 2018 году Эмилиано Ригони провел четыре с половиной месяца на правах аренды в «Аталанте», отметившись 3 забитыми мячами в 12 матчах серии А.

«Зенит» приобрел Ригони летом 2017 года у аргентинского «Индепендьенте» за 9 млн евро. 0