Саутгейт может сменить Сульшера в «МЮ»

Руководствоне исключает, что может уволить главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» может уволить норвежца, если специалисту не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.

Основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ» в случае отставки Сульшера является наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. При этом Саутгейт может возглавить «манкунианцев» лишь после окончания Евро-2020.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения и одержала одну победу. 0