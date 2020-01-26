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    Саутгейт может сменить Сульшера в «МЮ»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Руководство «Манчестер Юнайтед» не исключает, что может уволить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт

    По данным источника, руководство «красных дьяволов» может уволить норвежца, если специалисту не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.

    Основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ» в случае отставки Сульшера является наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. При этом Саутгейт может возглавить «манкунианцев» лишь после окончания Евро-2020.

    После 24 туров «Манчестер Юнайтед» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения и одержала одну победу. 0

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