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    «Сельта» и «Эйбар» голов не забили

    «Сельта» — «Эйбар»: счет матча 0:0

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    «Сельта» сыграла вничью с «Эйбаром» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 0:0.

    Команда из Виго владела подавляющим преимуществом, но ни одним из своих моментов не воспользовалась.

    Примера. 21-й тур
    «Сельта» — «Эйбар» — 0:0 (0:0)
    «Сельта»: Рубен Бланко, Васкес (Мальо, 75), Оласа, Араухо, Мурильо, Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Систо (Фернандес, 62), Санти Мина (Денис Суарес, 73), Аспас«Эйбар»: Дмитрович, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Техеро, Орельяна, Альварес (Кристофоро, 52), Инуи (Де Бласис, 67), Экспосито, Леон (Диоп, 75), ЭнрикПредупреждение: Аспас (63)

    В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 18-е место (17 очков), а «Эйбар» — 15-е (23 очка). 0

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