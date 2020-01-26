«Сельта» — «Эйбар»: счет матча 0:0

сыграла вничью св домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 0:0.

Команда из Виго владела подавляющим преимуществом, но ни одним из своих моментов не воспользовалась.

Примера. 21-й тур «Сельта» — «Эйбар» — 0:0 (0:0) «Сельта»: Рубен Бланко, Васкес (Мальо, 75), Оласа, Араухо, Мурильо, Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Систо (Фернандес, 62), Санти Мина (Денис Суарес, 73), Аспас«Эйбар»: Дмитрович, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Техеро, Орельяна, Альварес (Кристофоро, 52), Инуи (Де Бласис, 67), Экспосито, Леон (Диоп, 75), ЭнрикПредупреждение: Аспас (63)

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 18-е место (17 очков), а «Эйбар» — 15-е (23 очка). 0