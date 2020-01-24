Слуцкий: Я доволен динамикой прогресса Головина в «Монако»

Главный тренер «Рубина»поделился мнением о ситуации хавбека «Монако», с которым он работал в

«Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах.

Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме. Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников.

Как только он перерастет уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса.

А когда говорят: "Ой, а где там 'Монако'-то?", хочу сразу ответить: "Вы что, издеваетесь?". Тилеманс, не проходящий в стартовый состав "Монако", солирует в "Лестере"! Вот это и есть уровень конкуренции», — сказал Слуцкий «Чемпионату». 0