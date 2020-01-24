Симеоне: Беру на себя всю ответственность за вылет из Кубка Испании

Главный тренерпрокомментировал сенсационной вылетел из Кубка Испании от клуба Сегунды Б(1:2 ОТ).

«Желание работать в "Атлетико" у меня никогда не пропадало. Серии пенальти, овертаймы в Лиге чемпионов никак на меня не повлияли. Ничего не изменится и после этого вылета. У меня хорошая команда, и результаты скоро будут.

Что пошло не так? У нас не было решительности, которая была нам нужна. Витоло, Сауль и Томас, к сожалению, упустили свои моменты. Было много атак, которые могли завершить голом, но их вратарь сыграл фантастически.

Соперник сыграл смело и провел отличный матч, а мы не смогли забить. Ответственность за вылет из Кубка Испании лежит полностью на мне», — приводит слова Симеоне Marca. 0