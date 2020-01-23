«Реймс» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

В полуфинале Кубка французской лигиодержал гостевую победу надсо счетом 3:0.

В составе победителей отличились Маркиньос (9-я минута), а также Ньянзу Куасси (31). Еще один гол хозяев на счету Гислена Конана (77), который отметился автоголом.

Хозяева поля с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Маршала Мунеци на 73-й минуте.

В финале Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Лионом». Финал будет сыгран 4 апреля на «Стад де Франс».