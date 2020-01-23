«Реймс» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

В составе победителей отличились Маркиньос (9-я минута), а также Ньянзу Куасси (31). Еще один гол хозяев на счету Гислена Конана (77), который отметился автоголом.
Хозяева поля с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Маршала Мунеци на 73-й минуте.
В финале Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Лионом». Финал будет сыгран 4 апреля на «Стад де Франс».
Кубок французской лиги. 1/2 финала
«Реймс» — «ПСЖ» — 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньюс, 9 (0:1). Конан, 31 — в свои ворота (0:2). Куасси, 77 (0:3)«Реймс»: Райкович, Фокет (Кутеса, 59), Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Дингоме, 59), Шавалерен, Мунетси, Думбья, Диа (Донис, 78)«ПСЖ»: Навас, Менье, Маркиньюс (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло, Сарабия, Дракслер (Эррера, 46), Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Паредес, Неймар, МбаппеПредупреждения: Дракслер, 38. Верратти, 82. Неймар, 85. Райкович, 85. Мбаппе, 90Удаление: Мунетси, 73