«Спартак» расторг контракт с грузинским хавбеком

Полузащитникрасторг контракт со, за который играл с 2009 года, утверждает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что грузинский футболист может перейти в турецкий «Денизлиспор» и «красно-белые» согласились отпустить игрока в аренду. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что 27-летний Ананидзе выразил желание покинуть столичный клуб.

В нынешнем сезоне грузинский игрок провел 10 матчей за московскую команду, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Ананидзе со «Спартаком» истекает летом 2021 года. Официально клуб пока не подтверждал расставание с футболистом. 0