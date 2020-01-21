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    «Спартак» расторг контракт с грузинским хавбеком

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    Полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком», за который играл с 2009 года, утверждает «Чемпионат».

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе

    Ранее сообщалось, что грузинский футболист может перейти в турецкий «Денизлиспор» и «красно-белые» согласились отпустить игрока в аренду. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что 27-летний Ананидзе выразил желание покинуть столичный клуб.

    В нынешнем сезоне грузинский игрок провел 10 матчей за московскую команду, в которых не отметился результативными действиями.

    Контракт Ананидзе со «Спартаком» истекает летом 2021 года. Официально клуб пока не подтверждал расставание с футболистом. 0

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