Крал: Вряд ли прямо сейчас я готов к переезду в Англию

, представляющий московский, поделился своим мнением касательно слухов о том, что ним интересуется. Интервью футболиста приводит « СпортЭкспресс ».

«Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем. Если скауты "Ньюкасла" наблюдают за мной — пусть. Думаю, на этом уровне скауты больших клубов наблюдают за кучей футболистов. Это еще ничего не значит.

Англия — это маленькая мечта. Вот только для переезда туда надо быть готовым. Нельзя уезжать в Англию сырым. Вряд ли прямо сейчас я к этому готов. Может, буду готов через 4-5 месяцев, и если поступит предложение, которое устроит меня и "Спартак", поговорим об этом.

Мой контракт рассчитан на пять лет, мне здесь нравится, и я сейчас полностью сосредоточен на работе. Если у меня получится в "Спартаке", если команда будет побеждать, не исключаю, что выполню контракт до конца и заключу новый еще на пять лет», — заявил футболист.

Напомним, что в «Спартак» полузащитник пришел из пражской «Спарты» за 12 млн евро. 0