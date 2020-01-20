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    Крал: Вряд ли прямо сейчас я готов к переезду в Англию

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    Алекс Крал, представляющий московский «Спартак», поделился своим мнением касательно слухов о том, что ним интересуется «Ньюкасл». Интервью футболиста приводит «СпортЭкспресс».

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем. Если скауты "Ньюкасла" наблюдают за мной — пусть. Думаю, на этом уровне скауты больших клубов наблюдают за кучей футболистов. Это еще ничего не значит.

    Англия — это маленькая мечта. Вот только для переезда туда надо быть готовым. Нельзя уезжать в Англию сырым. Вряд ли прямо сейчас я к этому готов. Может, буду готов через 4-5 месяцев, и если поступит предложение, которое устроит меня и "Спартак", поговорим об этом.

    Мой контракт рассчитан на пять лет, мне здесь нравится, и я сейчас полностью сосредоточен на работе. Если у меня получится в "Спартаке", если команда будет побеждать, не исключаю, что выполню контракт до конца и заключу новый еще на пять лет», — заявил футболист.

    Напомним, что в «Спартак» полузащитник пришел из пражской «Спарты» за 12 млн евро. 0

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