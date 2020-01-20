«Интер» увеличил предложение по Эриксену

Кристиан Эриксен
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Помимо этой суммы «нерадзурри» обещают выплату двух бонусов, поэтому потенциальная сумма трансфера может составить 15 млн евро или больше.
Это второе предложение «черно-синих». Ранее «Интер» давал за датчанина 8,5 млн евро. Вследствие этого агент Эриксена намерен в ближайшее время провести переговоры с главой «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
Также известно, что миланцы предлагают футболисту 10 млн евро в год. Если зимой «Интеру» не удастся подписать полузащитника, то летом он сможет перейти бесплатно на правах свободного агента. 0