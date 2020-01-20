«Интер» увеличил предложение по Эриксену

Миланскийготов увеличить предложение по. Sky Sports сообщает, что клуб предлагает 11 млн евро.

Помимо этой суммы «нерадзурри» обещают выплату двух бонусов, поэтому потенциальная сумма трансфера может составить 15 млн евро или больше.

Это второе предложение «черно-синих». Ранее «Интер» давал за датчанина 8,5 млн евро. Вследствие этого агент Эриксена намерен в ближайшее время провести переговоры с главой «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

Также известно, что миланцы предлагают футболисту 10 млн евро в год. Если зимой «Интеру» не удастся подписать полузащитника, то летом он сможет перейти бесплатно на правах свободного агента. 0