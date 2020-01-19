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    «Ливерпуль» обыграл «МЮ» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «МЮ»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Александер-Арнольд от угла поля выполнил подачу к линии вратарской «МЮ», куда набежал ван Дейк, продавивший соперника и пробивший головой точно под перекладину ворот.

    Окончательный счет мерсисайдцы установили на третьей компенсированной минуте. После того, как «МЮ» подал угловой, Аллисон Беккер забрал мяч и выбил его далеко на половину поля соперника, на ход Салаху, который протащил мяч в чужую штрафную и пробил мимо Де Хеа.

    «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

    В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».

    АПЛ. 23-й тур
    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (1:0)
    Голы: ван Дейк, 14 (1:0). Салах, 90+3 (2:0)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Мане (Фабинью, 83), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 83)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87), Уильямс (Гринвуд, 75), Перейра (Мата, 74), Фред, Матич, Марсьяль, ДжеймсПредупреждения: Матич, 8. де Хеа, 25. Шоу, 72
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