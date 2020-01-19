«Ливерпуль» — «МЮ»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Александер-Арнольд от угла поля выполнил подачу к линии вратарской «МЮ», куда набежал ван Дейк, продавивший соперника и пробивший головой точно под перекладину ворот.

Окончательный счет мерсисайдцы установили на третьей компенсированной минуте. После того, как «МЮ» подал угловой, Аллисон Беккер забрал мяч и выбил его далеко на половину поля соперника, на ход Салаху, который протащил мяч в чужую штрафную и пробил мимо Де Хеа.

«Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».