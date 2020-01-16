Прядкин: Мнения по реформе Кубка России у клубов разошлись

Президент Российской Премьер-лигирассказал о реформе Кубка России.

«Планировали собрание на конец января, но клубы попросили провести его быстрее, потому что уезжают на сборы.

Повестка была обширная: предложение РФС о реформировании Кубка, о формате проведения турниров U-17, U-18 и U-20 , ведение нового вида поощрений школ и тренеров, готовящих игроков.

Это приоритетное направление. Все 16 клубов присутствовали.

Мнение по реформе Кубка у нас разошлось. Она была рассмотрена комитетом профессионального футбола РФС. Есть концептуальные вещи.

Мы попросили у РФС внести дополнения, связанные с участниками. РФС открыт для диалога с нами. По дням проведения еще нужны уточнения.

Есть скелет, он внушительный. Мы учтем пожелания клубов», — рассказал Прядкин «Спорт-Экспрессу». 0