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    Прядкин: Мнения по реформе Кубка России у клубов разошлись

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    Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о реформе Кубка России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «Планировали собрание на конец января, но клубы попросили провести его быстрее, потому что уезжают на сборы.

    Повестка была обширная: предложение РФС о реформировании Кубка, о формате проведения турниров U-17, U-18 и U-20 , ведение нового вида поощрений школ и тренеров, готовящих игроков.

    Это приоритетное направление. Все 16 клубов присутствовали.

    Мнение по реформе Кубка у нас разошлось. Она была рассмотрена комитетом профессионального футбола РФС. Есть концептуальные вещи.

    Мы попросили у РФС внести дополнения, связанные с участниками. РФС открыт для диалога с нами. По дням проведения еще нужны уточнения.

    Есть скелет, он внушительный. Мы учтем пожелания клубов», — рассказал Прядкин «Спорт-Экспрессу». 0

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