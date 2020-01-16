«Монако» — ПСЖ: счет 1:4, обзор голов

В матче 15 тура Лиги 1на своем поле проигралсо счетом 1:4.

Уже после первого тайма гости вели в счете 0:2. Сначала Мбаппе убежал от защитника практически один на один с вратарем и пробил в дальний угол. Затем пенальти реализовал Неймар.

На 72 минуте Сарабия окончательно убил интригу. Однако на 87 минуте хозяева собрались с силами и забили гол престижа после точной подачи со штрафного в исполнении Адриена Силвы. Автором гола стал Бакайоко.

В добавленное время Неймар и Мбаппе организовали еще один мяч ПСЖ, доведя дело до разгрома.