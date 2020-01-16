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    «Монако» Головина уступил ПСЖ

    «Монако» — ПСЖ: счет 1:4, обзор голов

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    В матче 15 тура Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл ПСЖ со счетом 1:4.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Уже после первого тайма гости вели в счете 0:2. Сначала Мбаппе убежал от защитника практически один на один с вратарем и пробил в дальний угол. Затем пенальти реализовал Неймар.

    На 72 минуте Сарабия окончательно убил интригу. Однако на 87 минуте хозяева собрались с силами и забили гол престижа после точной подачи со штрафного в исполнении Адриена Силвы. Автором гола стал Бакайоко.

    В добавленное время Неймар и Мбаппе организовали еще один мяч ПСЖ, доведя дело до разгрома.

    Лига 1. 15 тур
    «Монако» — ПСЖ — 1:4
    Голы: 0:1 — 24 Мбаппе, 0:2 — 45, пенальти Неймар, 0:3 — 72 Сарабия, 1:3 — 87 Бакайоко, 1:4 — 90 Мбаппе«Монако»: Лекомт, Глик, Марипан, Хенрихс, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Головин (Адриен Силва, 69), Кейта Бальде, Бен-ЙеддерПСЖ: Навас, Курзава, Кимпембе, Тиаго Силва, Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Ди Мария (Дракслер, 79), Дагба, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71), НеймарПредупреждения: Глик (45), Куасси (68), Бакайоко (81), Курзава (86)
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