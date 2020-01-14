Дибала или Рабьо могут войти в сделку по Полю Погба

Как сообщает Tuttosport,всерьез настроен на покупку. Клуб готов рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов

По данным издания, «бьянконери» могут включить аргентинца Пауло Дибалу, который МЮ ранее тоже интересовался, или француза Адриана Рабьо.

Вероятно, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за французским полузащитником. Руководство мадридского «Реала» своими действиями уже намекнуло, что с малой долей вероятности купит футболиста.

Погба на данный момент не играет из-за травмы. Уле-Гуннар Сульшер большую часть половины сезона был вынужден обходиться без хавбека. В Манчестере давно ходят слухи о том, что француз просто не хочет выступать за «Юнайтед». 0