Дибала или Рабьо могут войти в сделку по Полю Погба

По данным издания, «бьянконери» могут включить аргентинца Пауло Дибалу, который МЮ ранее тоже интересовался, или француза Адриана Рабьо.
Вероятно, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за французским полузащитником. Руководство мадридского «Реала» своими действиями уже намекнуло, что с малой долей вероятности купит футболиста.
Погба на данный момент не играет из-за травмы. Уле-Гуннар Сульшер большую часть половины сезона был вынужден обходиться без хавбека. В Манчестере давно ходят слухи о том, что француз просто не хочет выступать за «Юнайтед». 0