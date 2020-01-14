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    Дибала или Рабьо могут войти в сделку по Полю Погба

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    Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» всерьез настроен на покупку Поля Погба у «Манчестер Юнайтед». Клуб готов рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов

    Поль Погба
    Поль Погба

    По данным издания, «бьянконери» могут включить аргентинца Пауло Дибалу, который МЮ ранее тоже интересовался, или француза Адриана Рабьо.

    Вероятно, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за французским полузащитником. Руководство мадридского «Реала» своими действиями уже намекнуло, что с малой долей вероятности купит футболиста.

    Погба на данный момент не играет из-за травмы. Уле-Гуннар Сульшер большую часть половины сезона был вынужден обходиться без хавбека. В Манчестере давно ходят слухи о том, что француз просто не хочет выступать за «Юнайтед». 0

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