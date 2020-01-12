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    «Севилья», «Сельта» и «Реал Сосьедад» одержали победы в Кубке Испании

    «Эскобедо» — «Севилья»: счет матча 0:5, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад Сельта
    В 1/32 финала Кубка Испании «Севилья» на выезде крупно обыграла клуб «Эскобедо», выступающий в втерсере (четвертый по силе дивизион Испании) — 5:0.

    «Севилья»
    «Севилья»

    За победителей отличились Люк Де Йонг, Нолито, Лукас Окампос, Франко Васкес и Оливер Торрес.

    Кубок Испании. 2-й раунд
    «Эскобедо» — «Севилья» — 0:5 (0:2)
    Голы: де Йонг, 17 (0:1). Нолито, 38 (0:2). Окампос, 57 (0:3). Васкес, 75 (0:4). Оливер Торрес, 90+1 (0:5)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Регилон, Гудель, Васкес, Оливер Торрес, Хоан Хордан, де Йонг (Эрнандес, 78), Нолито (Хиль, 61), Окампос (Рони Лопеш, 68)Предупреждения: Гудель, 40. Регилон, 78

    В другом матче 2-го раунда Кубка Испании «Сельта» на выезде разгромила «Мериду АД» — 4:1 (2:1).

    В составе победителей дублем отметился Йерри Мина.

    В другом матче «Реал Сосьедад» на выезде крупно обыграл «Сеуту» — 4:0.

    Дублем за басков отличился полузащитник Лука Сангальи. 0

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