«Эскобедо» — «Севилья»: счет матча 0:5, обзор голов

За победителей отличились Люк Де Йонг, Нолито, Лукас Окампос, Франко Васкес и Оливер Торрес.
Кубок Испании. 2-й раунд
«Эскобедо» — «Севилья» — 0:5 (0:2)
Голы: де Йонг, 17 (0:1). Нолито, 38 (0:2). Окампос, 57 (0:3). Васкес, 75 (0:4). Оливер Торрес, 90+1 (0:5)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Регилон, Гудель, Васкес, Оливер Торрес, Хоан Хордан, де Йонг (Эрнандес, 78), Нолито (Хиль, 61), Окампос (Рони Лопеш, 68)Предупреждения: Гудель, 40. Регилон, 78
В другом матче 2-го раунда Кубка Испании «Сельта» на выезде разгромила «Мериду АД» — 4:1 (2:1).
В составе победителей дублем отметился Йерри Мина.
В другом матче «Реал Сосьедад» на выезде крупно обыграл «Сеуту» — 4:0.
Дублем за басков отличился полузащитник Лука Сангальи. 0