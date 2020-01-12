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    Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»

    Футбол Трансферы Футбол России Локомотив Фейеноорд
    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Локомотива» Федора Смолова в голландский клуб, а также прокомментировал интерес к форварду «Зенита» Александру Кокорину.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Кокорин — отличный игрок. Именно поэтому я поинтересовался возможностью перехода, даже понимая, что его будет трудно заполучить в "Фейеноорд". Если у нас появится такая возможность, я готов забрать его сам. Но тут мы имеем дело с клубом, который может не захотеть расставаться с таким футболистом.

    Что касается Смолова, то он хотел перейти в "Фейеноорд", но его не отпустил "Локомотив". Из-за этого переход не состоялся», — цитирует Адвоката Voetbal International.

    Смолов в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 14 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач. В сезоне-2010/11 он уже выступал за «Фейеноорд», отличившись один раз в 14 встречах. 0

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