Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»

Главный тренеррассказал о несостоявшемся трансфере нападающегов голландский клуб, а также прокомментировал интерес к форварду

«Кокорин — отличный игрок. Именно поэтому я поинтересовался возможностью перехода, даже понимая, что его будет трудно заполучить в "Фейеноорд". Если у нас появится такая возможность, я готов забрать его сам. Но тут мы имеем дело с клубом, который может не захотеть расставаться с таким футболистом.

Что касается Смолова, то он хотел перейти в "Фейеноорд", но его не отпустил "Локомотив". Из-за этого переход не состоялся», — цитирует Адвоката Voetbal International.

Смолов в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 14 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач. В сезоне-2010/11 он уже выступал за «Фейеноорд», отличившись один раз в 14 встречах. 0