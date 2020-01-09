«Фейеноорд» Адвоката хочет арендовать Кокорина

По данным издания, бывший наставник сборной России хотел бы арендовать 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.
Ранее клуб из Роттердама предпринял попытку выйти на «Локомотив» с целью аренды 29-летнего нападающего Федора Смолова, однако железнодорожники ответили отказом.
В Роттердаме хотят усилить нападение перед весенней частью чемпионата Голландии — команда идет пятой, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча.
На счету Александра 48 встреч за нашу национальную команду (12 голов), из которых 6 — при главном тренере Адвокате.
Именно при голландце Кокорин в осенью 2011-го дебютировал в сборной России. 0