«Лацио» может подать в суд на своих фанатов из-за проявления расизма

выступил с заявлением, осуждающим расистские выкрики в адресво время матча 18-го тура итальянской Серии А с(2:1), обещая судебный иск против собственных фанатов.

«Как это всегда было и в прошлом, "Лацио" осуждает дискриминационное поведение крошечного меньшинства болельщиков во время матча с "Брешией".

Клуб ещё раз подтверждает свое осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто фактически предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба», — сообщается на официальном сайте римского клуба.

Форвард хозяев поля Марио Балотелли раскритиковал поклонников «Лацио» за расистские выкрики в свой адрес. По этой причине матч ненадолго был остановлен главным арбитром. 0