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    Флик: Не могу сейчас представить уход Боатенга

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможном уходе защитника Жерома Боатенга.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Жером — игрок мюнхенской "Баварии", и я не буду комментировать какие-либо слухи вокруг него. Мы постоянно с ним общаемся. Он вернулся к тренировкам в хорошей форме, он много работал во время отпуска. Мы посмотрим, как будут развиваться события, но прямо сейчас я не могу себе представить его уход», — приводит слова Флика Goal.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зимнее межсезонье Боатенг может перейти в «Арсенал». «Бавария» оценивает своего защитника в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне на счету Боатенга 15 матчей в составе «Баварии». 0

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