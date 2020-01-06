Флик: Не могу сейчас представить уход Боатенга

Исполняющий обязанности главного тренераподелился мнением о возможном уходе защитника

«Жером — игрок мюнхенской "Баварии", и я не буду комментировать какие-либо слухи вокруг него. Мы постоянно с ним общаемся. Он вернулся к тренировкам в хорошей форме, он много работал во время отпуска. Мы посмотрим, как будут развиваться события, но прямо сейчас я не могу себе представить его уход», — приводит слова Флика Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что в зимнее межсезонье Боатенг может перейти в «Арсенал». «Бавария» оценивает своего защитника в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Боатенга 15 матчей в составе «Баварии». 0