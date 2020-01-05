«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

«Вильярреал»
twitter.com/villarrealcf
Хозяева вышли вперед в середине первого тайма усилиями Жозе Виллиана, однако на 58-й минуте «желтая субмарина» отыгралась после точного удара с пенальти Ману Тригероса. Для него этот гол стал первым с мая 2018 года.
Победу «подводникам» принес результативный удар 35-летнего Санти Касорлы на 72-й минуте. Голевая передача на счету Марио Гаспара.
«Вильярреал» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» — 31 балл и пятая строка.
Чемпионат Испании. Лига 1. 19-й тур
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:2 (1:0)
Голы: Виллиан Жозе, 22 (1:0). Тригерос, 58 — с пенальти (1:1). Касорла, 72 (1:2)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия (Ле Норман, 62), Гевара (Янузай, 75), Виллиан Жозе (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья (А.Морено, 61), Иборра, Мойсес Гомес (Касорла, 60), Тригерос, Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Пенья, 82)Предупреждения: Субельдия, 30. Пау Торрес, 55. Марио Гаспар, 61. А.Морено, 66. Сальдуа, 70. Гевара, 71. Альбиоль, 77. Янузай, 85. Порту, 90+6