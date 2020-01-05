«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал гостевую победу надв матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1 (0:1).

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма усилиями Жозе Виллиана, однако на 58-й минуте «желтая субмарина» отыгралась после точного удара с пенальти Ману Тригероса. Для него этот гол стал первым с мая 2018 года.

Победу «подводникам» принес результативный удар 35-летнего Санти Касорлы на 72-й минуте. Голевая передача на счету Марио Гаспара.

«Вильярреал» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» — 31 балл и пятая строка.