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    «Вильярреал» на выезде одолел «Реал Сосьедад» в 19 туре Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Вильярреал» одержал гостевую победу над «Реалом Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1 (0:1).

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    Хозяева вышли вперед в середине первого тайма усилиями Жозе Виллиана, однако на 58-й минуте «желтая субмарина» отыгралась после точного удара с пенальти Ману Тригероса. Для него этот гол стал первым с мая 2018 года.

    Победу «подводникам» принес результативный удар 35-летнего Санти Касорлы на 72-й минуте. Голевая передача на счету Марио Гаспара.

    «Вильярреал» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» — 31 балл и пятая строка.

    Чемпионат Испании. Лига 1. 19-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:2 (1:0)
    Голы: Виллиан Жозе, 22 (1:0). Тригерос, 58 — с пенальти (1:1). Касорла, 72 (1:2)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия (Ле Норман, 62), Гевара (Янузай, 75), Виллиан Жозе (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья (А.Морено, 61), Иборра, Мойсес Гомес (Касорла, 60), Тригерос, Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Пенья, 82)Предупреждения: Субельдия, 30. Пау Торрес, 55. Марио Гаспар, 61. А.Морено, 66. Сальдуа, 70. Гевара, 71. Альбиоль, 77. Янузай, 85. Порту, 90+6
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