Василий Березуцкий: «Спартак» сильно переплатил за Тиля

Бывший тренервысказался о трансфере полузащитникаиз голландского

Напомним, «красно-белые» заплатили за 22-летнего футболиста 18 миллионов евро.

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры. Почему Тиль не играет за "Спартак" в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется).

Заиграет. Он молодой, талантливый парень. Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению — раза в два», — сказал Березуцкий телеканалу «Матч».

В текущем сезоне Тил провел за «Спартак» 13 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. 0